У Болгарії явка на президентських виборах значно нижча, ніж у 2021 році

У Болгарії, де у неділю, 25 жовтня, проходять вибори президента, явка станом на 16:00 становила 16,04%.

Про це повідомила речниця Центральної виборчої комісії Болгарії Стойанка Балова під час брифінгу, передає БТА, пише "Європейська правда".

За словами Балової, під час президентських виборів 2021 року явка станом на 16:00 становила 24,12%.

Найвищу активність виборців наразі зафіксували у 23-му виборчому окрузі Софії, де проголосували 25,9% громадян. Найнижча явка – в окрузі Кирджалі, де вона становить 6,77%.

Вона зазначила, що під час голосування виникли технічні проблеми з обладнанням. За даними ЦВК, станом на 16:00 у країні припинили працювати 23 машини для голосування. На відповідних дільницях виборці продовжили голосувати за допомогою паперових бюлетенів.

Ще на двох дільницях одна з двох машин вийшла з ладу, однак голосування продовжилося з використанням справного обладнання.

У ЦВК пояснили, що районні виборчі комісії мають передати протоколи з результатами голосування до вівторка, 27 жовтня. Того ж дня комісія планує оголосити результати виборів та назвати переможців, якщо президентську пару буде обрано в першому турі.

Писали, що до Міністерства внутрішніх справ Болгарії надійшло понад 200 заяв про порушення під час першого туру виборів президента.

25 жовтня у Болгарії відбувається перший тур президентських виборів, на яких головними конкурентами є Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки, та проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров.

Цього дня усунули від роботи голову виборчої комісії після повідомлення про те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння і привіз на дільницю алкоголь.

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