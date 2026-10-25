В Болгарии явка на президентских выборах значительно ниже, чем в 2021 году

В Болгарии, где в воскресенье, 25 октября, проходят президентские выборы, явка по состоянию на 16:00 составила 16,04%.

Об этом сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Болгарии Стойанка Балова во время брифинга, передает БТА, пишет "Европейская правда".

По словам Баловой, во время президентских выборов 2021 года явка по состоянию на 16:00 составляла 24,12%.

Наибольшую активность избирателей на данный момент зафиксировали в 23-м избирательном округе Софии, где проголосовали 25,9% граждан. Самая низкая явка – в округе Кирджали, где она составляет 6,77%.

Она отметила, что во время голосования возникли технические проблемы с оборудованием. По данным ЦИК, по состоянию на 16:00 в стране перестали работать 23 машины для голосования. На соответствующих участках избиратели продолжили голосовать с помощью бумажных бюллетеней.

Еще на двух участках одна из двух машин вышла из строя, однако голосование продолжилось с использованием исправного оборудования.

В ЦИК пояснили, что районные избирательные комиссии должны передать протоколы с результатами голосования до вторника, 27 октября. В тот же день комиссия планирует объявить результаты выборов и назвать победителей, если президентская пара будет избрана в первом туре.

Сообщалось, что в Министерство внутренних дел Болгарии поступило более 200 заявлений о нарушениях во время первого тура президентских выборов.

25 октября в Болгарии проходит первый тур президентских выборов, на которых главными конкурентами являются Илиана Йотова, временно исполняющая обязанности президента, и проукраинский экс-премьер Андрей Гюров.

В этот день отстранили от работы председателя избирательной комиссии после сообщения о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и привёз на участок алкоголь.

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