Мадяр запевнив сербський "Студентський список" у підтримці Угорщини після перемоги на виборах

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр поспілкувався телефоном з лідерами опозиційного блоку Сербії "Студентський список", який за попередніми даними перемагає у дострокових парламентських виборах.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Увечері 25 жовтня Мадяр повідомив про те, що мав телефонну розмову з лідерами сербського "Студентського списку", у якій він привітав їх з перемогою.

"Я запевнив їх у підтримці з боку Угорщини. Мені було дуже приємно почути, скільки сил додала їм наша квітнева перемога під час цієї важкої боротьби", – додав угорський прем’єр.

Як писали, на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобуває "Студентський список", який, за попередніми прогнозами, отримав майже 53% голосів виборців.

У ЄС заявили про новий етап для Сербії після перемоги "Студентського списку".

Увечері 25 жовтня колишній президент країни Александар Вучич визнав поразку. Минулі парламентські вибори в Сербії відбулися 17 грудня 2023 року.

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