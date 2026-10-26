Мадьяр заверил сербский "Студенческий список" в поддержке Венгрии после победы на выборах

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поговорил по телефону с лидерами сербского оппозиционного блока "Студенческий список", который, по предварительным данным, лидирует на досрочных парламентских выборах.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Вечером 25 октября Мадьяр сообщил о том, что провел телефонный разговор с лидерами сербского "Студенческого списка", в ходе которого поздравил их с победой.

"Я заверил их в поддержке со стороны Венгрии. Мне было очень приятно услышать, сколько сил придала им наша апрельская победа в ходе этой тяжелой борьбы", – добавил венгерский премьер.

Как сообщалось, на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одерживает "Студенческий список", который, по предварительным прогнозам, получил почти 53% голосов избирателей.

В ЕС заявили о новом этапе для Сербии после победы "Студенческого списка".

Вечером 25 октября бывший президент страны Александар Вучич признал поражение. Последние парламентские выборы в Сербии состоялись 17 декабря 2023 года.

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