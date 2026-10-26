У Белграді відбулось масове святкування після поразки Вучича на виборах

У Белграді пізно ввечері у неділю величезні натовпи святкували після того, як Александар Вучич визнав поразку своєї керівної партії на позачергових парламентських виборах у Сербії.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

Прихильники опозиційного руху, який підтримують студенти, привітали цю заяву Вучича, що стала важливим політичним поворотним моментом після майже двох років демонстрацій проти його уряду.

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Визнання Вучичем поразки в неділю стало драматичним завершенням виборчих перегонів, а прихильники студентського руху зібралися в Белграді, щоб відсвяткувати поразку партії, яка роками домінувала в сербській політиці.

Десятки тисяч людей заполонили головні вулиці сербської столиці, скандуючи, розмахуючи прапорами та запускаючи сигнальні ракети на тлі невпинного гудіння автомобільних клаксонів, йдеться у матеріалі The Guardian.

Armin Durgut/AP

Натовп також швидко рушив до центрального парку в Белграді, де прихильники Вучича таборували понад рік, радісно зносячи огорожі та намети, що перекривали доступ до парку.

Повідомляли, що на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобуває "Студентський список", який, за попередніми прогнозами, отримав майже 53% голосів виборців.

Колишній президент країни Александар Вучич визнав поразку.

У ЄС заявили про новий етап для Сербії після перемоги "Студентського списку".