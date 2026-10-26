В Белграде массово отпраздновали поражение Вучича на выборах

Поздно вечером в воскресенье в Белграде огромные толпы людей праздновали после того, как Александар Вучич признал поражение своей правящей партии на внеочередных парламентских выборах в Сербии.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

Сторонники оппозиционного движения, которое поддерживают студенты, приветствовали это заявление Вучича, ставшее важным политическим поворотным моментом после почти двух лет демонстраций против его правительства.

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Признание Вучичем своего поражения в воскресенье стало драматическим завершением предвыборной гонки, а сторонники студенческого движения собрались в Белграде, чтобы отпраздновать поражение партии, которая годами доминировала в сербской политике.

Десятки тысяч людей заполнили главные улицы сербской столицы, скандируя, размахивая флагами и запуская сигнальные ракеты на фоне непрекращающегося гудения автомобильных клаксонов, говорится в материале The Guardian.

Armin Durgut/AP

Толпа также быстро двинулась к центральному парку в Белграде, где сторонники Вучича разбили лагерь более года назад, радостно снося ограждения и палатки, перекрывавшие доступ к парку.

Сообщалось, что на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал "Студенческий список", который, по предварительным прогнозам, набрал почти 53% голосов избирателей.

Бывший президент страны Александар Вучич признал поражение.

В ЕС заявили о новом этапе для Сербии после победы "Студенческого списка".