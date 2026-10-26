Зеленський про перемогу "студентів" у Сербії: "Це очевидно нова сторінка історії країни"

Президент Володимир Зеленський заявив, що перемога на дострокових парламентських виборах у Сербії опозиційного "Студентського списку" відкриває нову сторінку історії країни.

Про це він написав у соцмережі Х у понеділок, 26 жовтня, передає "Європейська правда".

Зеленський побажав Сербії "успіхів, реального розвитку і теплих відносин із європейською спільнотою".

"Відбулись зміни у Сербії – перемога "Студентського списку", і це очевидно нова сторінка історії країни та народу", – акцентував він.

Український президент подякував Сербії за "повагу до нашого народу та держави, нашої незалежності".

"І завжди радіємо нашим спільним результатам – усьому, що зміцнює наші суспільства та додає людям можливостей. Готові й надалі збільшувати нашу співпрацю, і хай усі добрі надії людей у Сербії будуть реалізовані", – додав Зеленський.

Як писали, на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобуває "Студентський список", який, за попередніми прогнозами, отримав майже 53% голосів виборців.

У ЄС заявили про новий етап для Сербії після перемоги "Студентського списку".

Увечері 25 жовтня колишній президент країни Александар Вучич визнав поразку.

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