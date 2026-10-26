Зеленский о победе "студентов" в Сербии: "Это, очевидно, новая страница истории страны"

Президент Владимир Зеленский заявил, что победа оппозиционного "Студенческого списка" на досрочных парламентских выборах в Сербии открывает новую страницу в истории страны.

Об этом он написал в социальной сети X в понедельник, 26 октября, сообщает "Европейская правда".

Зеленский пожелал Сербии "успехов, реального развития и теплых отношений с европейским сообществом".

"В Сербии произошли изменения – победа "Студенческого списка", и это, очевидно, новая страница в истории страны и народа", – подчеркнул он.

Украинский президент поблагодарил Сербию за "уважение к нашему народу и государству, нашей независимости".

"И всегда радуемся нашим общим результатам – всему, что укрепляет наши общества и дает людям новые возможности. Готовы и в дальнейшем расширять наше сотрудничество, и пусть все добрые надежды людей в Сербии сбудутся", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал "Студенческий список", который, по предварительным прогнозам, набрал почти 53% голосов избирателей.

В ЕС заявили о новом этапе для Сербии после победы "Студенческого списка".

Вечером 25 октября бывший президент страны Александар Вучич признал поражение.