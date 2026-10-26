ОПУ: візит Зеленського в Брюссель не підтверджується через зміну планів США

В Офісі президента України наразі не підтверджують можливий візит Володимира Зеленського до Брюсселя, в Європейському Союзі та НАТО наразі не мають інформації про можливі переговори щодо України цього тижня у столиці Бельгії.

Про це пише "Європейська правда".

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю від 25 жовтня заявив, що на 27-28 жовтня у Брюсселі планується його зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте, а також представниками Євросоюзу та США.

Водночас радник президента Дмитро Литвин у відповідь на запитання журналістів поки не підтвердив поїздку Зеленського до Брюсселя через зміну планів США.

"Поки не підтверджуємо через зміну планів американської сторони", – сказав він.

У Єврокомісії на питання "ЄвроПравди" зазначили, що не мають додаткової інформації щодо потенційного візиту українського президента.

"Європейська комісія продовжує брати участь у переговорах та спільних зусиллях із союзниками та партнерами з метою досягнення справедливого та тривалого миру для України. Наразі у нас немає додаткової інформації, якою ми могли б поділитися", – додали у Єврокомісії.

А посадовець НАТО пообіцяв "ЄвроПравді", що прокоментує це питання, якщо отримає якусь інформацію щодо нього.

Нагадаємо, 23 жовтня Зеленський поспілкувався зі спецпредставниками американського президента Дональда Трампа та заявив, що тристоронню зустріч на рівні команд щодо завершення війни РФ проти України планують провести у першій половині листопада.

За інформацією джерел в уряді США, наступний раунд переговорів між делегаціями США, України та Росії може відбутися в Абу-Дабі або Швейцарії.

А Ушаков стверджує, що РФ готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною щодо завершення російсько-української війни після 4 листопада.