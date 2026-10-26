Офис президента: визит Зеленского в Брюссель не подтверждается из-за изменения планов США

В Офисе президента Украины пока не подтверждают возможный визит Владимира Зеленского в Брюссель, а в Европейском Союзе и НАТО пока нет информации о возможных переговорах по Украине на этой неделе в столице Бельгии.

Об этом пишет "Европейская правда".

Президент Владимир Зеленский в интервью от 25 октября заявил, что 27–28 октября в Брюсселе планируется его встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также с представителями Евросоюза и США.

В то же время советник президента Дмитрий Литвин в ответ на вопросы журналистов пока не подтвердил поездку Зеленского в Брюссель из-за изменения планов США.

"Пока не подтверждаем из-за изменения планов американской стороны", – сказал он.

В Еврокомиссии на вопрос "ЕвроПравды" отметили, что не располагают дополнительной информацией о потенциальном визите украинского президента.

"Европейская комиссия продолжает участвовать в переговорах и совместных усилиях с союзниками и партнерами с целью достижения справедливого и прочного мира для Украины. На данный момент у нас нет дополнительной информации, которой мы могли бы поделиться", – добавили в Еврокомиссии.

А представитель НАТО пообещал "ЕвроПравде", что прокомментирует этот вопрос, если получит какую-либо информацию по нему.

Напомним, 23 октября Зеленский пообщался со спецпредставителями американского президента Дональда Трампа и заявил, что трехстороннюю встречу на уровне команд по вопросу завершения войны РФ против Украины планируют провести в первой половине ноября.

По информации источников в правительстве США, следующий раунд переговоров между делегациями США, Украины и России может состояться в Абу-Даби или Швейцарии.

А Ушаков утверждает, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной о прекращении российско-украинской войны после 4 ноября.