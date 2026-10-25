У Путіна сказали, коли можуть відновитися тристоронні переговори Україна–США-РФ

Помічник правителя Росії Юрій Ушаков стверджує, що РФ готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною щодо завершення російсько-української війни після 4 листопада.

Його слова цитує РБК, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що "під час першої зустрічі мало що вирішиш". За словами Ушакова, Москва готова відновити переговори після 4 листопада.

"Тепер черговий дедлайн – це 4 листопада, наше велике свято. Після цього ми будемо готові відновити переговори", – сказав він.

Йдеться про "день народної єдності", який у Росії відзначають 4 листопада.

Нагадаємо, 23 жовтня президент Володимир Зеленський поспілкувався зі спецпредставниками американського президента Дональда Трампа та заявив, що тристоронню зустріч на рівні команд щодо завершення війни РФ проти України планують провести у першій половині листопада.

За інформацією джерел в уряді США, наступний раунд переговорів між делегаціями США, України та Росії може відбутися в Абу-Дабі або Швейцарії.