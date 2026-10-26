У Грузії опозиція оголосила про старт нової кампанії протестів

Увечері 25 жовтня в Тбілісі відбулася акція опозиційного альянсу, організатори анонсували нові протести.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA News.

Учасники зібралися біля першого корпусу Тбіліського державного університету й ходою рушили до станції метро "Руставелі", де представники опозиційного альянсу оголосили про початок нової кампанії протестів.

Гасло кампанії – "Грузія без Іванішвілі – грузинський народ заслуговує на краще!". Її мета – підготовка до масштабної акції протесту, запланованої в Тбілісі на 28 листопада. Мільярдера Бідзіну Іванішвілі багато хто вважає фактичним правителем Грузії.

Перед присутніми на мітингу виступили представники партій, що входять до опозиційного альянсу.

"28 листопада має стати вирішальним, кульмінаційним днем. Ми маємо усвідомлювати, що головне – це масовість. Ми маємо радіти настанню моменту, коли завдяки чисельності зможемо досягти результату – Грузії без Іванішвілі!" – заявив один із лідерів об’єднання "Коаліція за зміни" Ніка Гварамія.

"Бідзіна Іванішвілі ухвалює настільки зухвале рішення, ніби ми всі маємо впасти у відчай. Але насправді ситуація зворотна: забороняючи альтернативу, Іванішвілі визнає кризу власної легітимності. Він тим самим визнає, що більше не довіряє грузинському народу, що боїться вільного вибору грузинського народу – і боїться цілком виправдано", – зазначила одна з лідерок партії "Федералісти" Тамар Черголеїшвілі.

"Хочу закликати вас обов’язково стати пліч-о-пліч із політичними партіями – не тому, що вони непогрішні (помилок не робить лише той, хто нічого не робить), а тому, що без зміцнення політичних партій неможливо буде домогтися тих змін, до яких ми всі прагнемо", – заявив лідер партії "Площа свободи" Леван Цуцкірідзе.

"Коли Бідзіна Іванішвілі забороняє політичні партії Грузії, мова йде не про скасування реєстрації п’яти партій чи коаліцій. Це фактичне анулювання реєстрації самої країни як держави. І єдина сила, здатна все це зупинити, – це ви, громадяни Грузії", – підкреслив представник партії "Дроа!" Гіга Лемонджава.

Минулого тижня Конституційний суд Грузії у Батумі розпочав слухання за позовом, поданим урядом "Грузинської мрії", з вимогою про повну заборону діяльності п’яти основних опозиційних партій.

Можлива заборона опозиційних партій може стати точкою неповернення у відносинах Грузії та ЄС.

Міністерство закордонних справ Грузії висловило занепокоєння нещодавніми заявами представників Євросоюзу щодо судового процесу щодо заборони опозиційних партій, звинувативши ЄС у "тиску".

Читайте деталі у статті: Грузія без опозиції: як Тбілісі йде на остаточний розрив з ЄС і чи наразиться на санкції.