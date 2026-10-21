Суд в Грузії розглядає позов про заборону ключових опозиційних партій

У середу Конституційний суд Грузії у Батумі розпочав слухання за позовом, поданим урядом "Грузинської мрії" з вимогою про повну заборону діяльності п’яти основних опозиційних партій.

Про це повідомляє SOVA, пише "Європейська правда".

Позов підписали 88 депутатів 150-місного парламенту Грузії. Вони вимагають від суду заборонити діяльність п’яти опозиційних партій – "Єдиного національного руху", "Коаліції за зміни", "Сильної Грузії − Лело", "Федералістів" і партії "Гахарія за Грузію".

Суд засідатиме три дні – з 21 по 23 жовтня, щоб розглянути позов, вперше поданий керівною партією "Грузинська мрія" рік тому. Суд, рішення якого є остаточним і не може бути оскаржене в Грузії, має винести своє рішення до червня 2027 року.

Як стверджують автори позову, ці політичні об’єднання з 2016 року постійно заперечують як внутрішньополітичну, так і зовнішньополітичну легітимність чинної влади Грузії та керівної партії.

У позові також зазначається, що метою діяльності згаданих партій є "повалення та насильницька зміна конституційного ладу Грузії, посягання на незалежність країни та порушення її територіальної цілісності", у зв’язку з чим ці партії мають бути визнані неконституційними, а їхня політична діяльність – заборонена.

Можлива заборона опозиційних партій може стати точкою неповернення у відносинах Грузії та ЄС.

Міністерство закордонних справ Грузії висловило занепокоєння нещодавніми заявами представників Євросоюзу щодо судового процесу щодо заборони опозиційних партій, звинувативши ЄС у "тиску".

Читайте деталі у статті: Грузія без опозиції: як Тбілісі йде на остаточний розрив з ЄС і чи наразиться на санкції.