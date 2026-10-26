В Норвегии отреагировали на оскорбления Трампа из-за Нобелевской премии мира

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде прокомментировал оскорбительные высказывания президента США Дональда Трампа в адрес его страны в связи с неполучением Нобелевской премии мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом норвежский министр заявил в комментарии NRK.

Во время предвыборного мероприятия в воскресенье Трамп обрушился с оскорблениями на норвежские власти из-за того, что не получил Нобелевскую премию, а также заявил, что Норвегия превратилась в "страну-отстойник".

"Он (Трамп. – Ред.) очень хорошо знает, что Нобелевский комитет является независимым. Мы напоминали об этом, если кто-то сомневается, и так остается до сих пор", – сказал Эйде в ответ на эти высказывания американского президента.

В начале октября Трамп заявил, что он должен был получить Нобелевскую премию мира. В то же время награду присудили южноафриканской юристке Наванетхем Пиллей за усилия по содействию миру и международному праву.

Стоит отметить, что в январе Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Кроме того, в Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира", поскольку Дональд Трамп не получил премию мира.