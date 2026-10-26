У Кремлі висловили сподівання, що Вучич і в опозиції сприятиме відносинам з РФ

В Кремлі відреагували на результати виборів у Сербії, висловивши сподівання на подальшу співпрацю з експрезидентом Александаром Вучичем навіть після його поразки.

Про це заявив речник правителя Кремля Дмитрій Пєсков, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Пєсков прокоментував перемогу на виборах у Сербії опозиційного руху "Студентський список" та відповів на запитання, чи перегляне Росія співпрацю з Сербією з огляду на плани політичної сили, що перемогла, щодо євроінтеграції.

"Що стосується нової політичної сили, яка прийде до влади в результаті виборів, ми хочемо висловити надію, що її дії будуть спрямовані конструктивно на подальший розвиток відносин і що ця нова політична сила розумітиме, що співпраця з Росією відповідає інтересам Сербії, адже це вигідно насамперед Сербії", – сказав Пєсков.

Він запевнив: "Ми, своєю чергою, маємо намір і надалі всіляко сприяти розвитку відносин із Белградом. Але як ви знаєте, танго танцюють удвох".

Водночас у Кремлі розраховують, що Вучич продовжуватиме сприяти розвитку відносин із Росією.

"Ми дуже високо цінуємо той внесок, який Вучич зробив у розвиток наших двосторонніх відносин. Ми знаємо, що пан Вучич залишатиметься на політичній арені, і сподіваємося, що навіть перебуваючи в опозиції, він все одно робитиме цей внесок у розвиток двосторонніх відносин", – сказав Пєсков.

Повідомляли, що на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобуває "Студентський список", який, за попередніми прогнозами, отримав майже 53% голосів виборців.

Колишній президент країни Александар Вучич визнав поразку.

У ЄС заявили про новий етап для Сербії після перемоги "Студентського списку".