В Кремле выразили надежду, что Вучич и в оппозиции будет содействовать отношениям с РФ

В Кремле отреагировали на результаты выборов в Сербии, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество с экс-президентом Александаром Вучичем даже после его поражения.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Песков прокомментировал победу на выборах в Сербии оппозиционного движения "Студенческий список" и ответил на вопрос, пересмотрит ли Россия сотрудничество с Сербией с учетом планов победившей политической силы в отношении евроинтеграции.

"Что касается новой политической силы, которая придет к власти в результате выборов, мы хотим выразить надежду, что ее действия будут конструктивно направлены на дальнейшее развитие отношений и что эта новая политическая сила будет понимать, что сотрудничество с Россией отвечает интересам Сербии, ведь это выгодно прежде всего Сербии", – сказал Песков.

Он заверил: "Мы, в свою очередь, намерены и в дальнейшем всячески содействовать развитию отношений с Белградом. Но, как вы знаете, танго танцуют вдвоем".

В то же время в Кремле рассчитывают, что Вучич будет и впредь содействовать развитию отношений с Россией.

"Мы очень высоко ценим тот вклад, который Вучич внес в развитие наших двусторонних отношений. Мы знаем, что господин Вучич останется на политической арене, и надеемся, что даже находясь в оппозиции, он все равно будет вносить этот вклад в развитие двусторонних отношений", – сказал Песков.

Сообщалось, что на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал "Студенческий список", который, по предварительным прогнозам, получил почти 53% голосов избирателей.

Бывший президент страны Александар Вучич признал поражение.

В ЕС заявили о новом этапе для Сербии после победы "Студенческого списка".