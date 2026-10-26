Зеленский: Украина уже почти месяц ожидает утверждения поставок из США перехватчиков

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже почти месяц ждет подписи министра обороны США Пита Хегсета о передаче ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS.

Об этом президент сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Во время совещания с министрами обороны и иностранных дел, а также главнокомандующим ВСУ Зеленский поручил им обсудить с американской стороной поставки средств противовоздушной обороны.

По словам президента, ведется работа с Соединенными Штатами, Европой и другими партнерами, которые располагают запасом ракет PAC-2 и PAC-3.

На совещании чиновники также обсудили подготовку к встрече в формате "Рамштайн", которая состоится в ноябре.

"Важно ускорить выполнение решений, которые уже некоторое время находятся на столе. Каждый пакет поддержки – это возможность защитить жизни людей", – подчеркнул Зеленский.

Накануне украинский президент подчеркнул необходимость разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков для системы Patriot.

В интервью ABC News Зеленский рассказал, что за последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчики для системы Patriot.

На днях Зеленский также заявил, что на уровне Министерства обороны США наблюдается задержка с поставкой необходимых Украине ресурсов.