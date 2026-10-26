У премьера Британии разъяснили его слова о возвращении в ЕС

Правительство Великобритании в настоящее время не рассматривает вопрос о возобновлении свободы передвижения с Европейским Союзом и возвращении страны в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Энди Бернема, сообщает Sky News.

Комментируя заявление Бернема, который выразил желание увидеть, как Великобритания возвращается в ЕС ещё при его жизни, пресс-секретарь подчеркнул, что в настоящее время правительство сосредоточено на практических договоренностях с блоком.

"Премьер-министр не предлагает возвращения к свободе передвижения, ни какого-либо другого варианта. Он говорит, что пришло время обсудить, какие долгосрочные отношения с Европой являются наилучшими для Великобритании, и имеет в виду те сферы, которые могли бы охватывать такое соглашение и долгосрочное будущее", – заявил представитель главы британского правительства.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Бернем "не склоняется ни в одну сторону", ведь решение о возможном возвращении в ЕС принадлежит британскому народу.

"Сейчас его (Бернема. – Ред.) внимание сосредоточено на саммите (ЕС–Великобритания. – Ред.) в следующем месяце и практических договоренностях, которые, как мы надеемся, удастся там достичь, что принесет экономике миллиарды", – ответил он.

На вопрос о том, что это означает для дальнейшей позиции правительства, пресс-секретарь ответил, что британский премьер хочет обсудить с общественностью, как будет выглядеть долгосрочное будущее страны в отношениях с Европейским Союзом.

"Поэтому, ещё раз, я бы просто сказал, что он не выражает позиции по поводу свободы передвижения. Он не определяет конкретной позиции ни по одному из направлений… Ведь, проще говоря, он считает, что соглашение, которого мы добились, было недостаточным, и полагает, что мы можем достичь лучшего результата. И сегодня утром он очень четко высказался по этому поводу", – добавил представитель Даунинг-стрит.

В понедельник глава британского правительства Энди Бернем заявил, что выполнит предвыборное обещание Лейбористской партии и не будет настаивать на возвращении Великобритании в ЕС в течение срока полномочий этого парламента, однако, выражая своё личное мнение, он отметил, что хотел бы увидеть, как страна возвращается в ЕС ещё при его жизни.

Недавно Бернем заявил, что позднее в этом году изложит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив, что Brexit принес "больше вреда, чем пользы".

Известно, что Великобритания и Европейский Союз проведут ежегодный саммит лидеров 20 ноября в Брюсселе.

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