Прем’єр Британії хотів би повернення країни до ЄС ще за свого життя

Очільник британського уряду Енді Бернем заявив, що дотримається передвиборчої обіцянки Лейбористської партії і не наполягатиме на поверненні Великої Британії до ЄС протягом каденції цього парламенту, однак висловлюючи свою особисту думку, він зазначив, що хотів би бачити, як країна повертається до ЄС ще за його життя.

Заяву Бернема наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначає, що після "десятиліття досвіду", який минув з часу Brexit, ситуація склалася не так, "як люди тоді передбачали".

Сюди, за словами британського прем’єра, входять "ослаблена економіка" та "ослаблений" контроль над імміграцією.

Щодо подальших кроків Бернем заявив: "Я не пропоную повернення до ЄС під час каденції цього парламенту. Наразі ми дуже, дуже далекі від цього".

"Я кажу про те, що нам потрібно вжити деяких практичних заходів, щоб наша угода працювала краще, ніж та, яку ми маємо зараз", – додав він.

Також Бернем наголосив, що хотів би, щоб Велика Британія знову приєдналася до ЄС "за мого життя".

"Я не збираюся випереджати громадську думку. Я не збираюся нав’язувати тут свої власні думки. Треба переконатися, що громадськість, британська громадськість, є головною у тому, що стосується цього питання", – додав він.

Нещодавно Бернем заявив, що пізніше цього року викладе варіанти зміцнення відносин між Британією та ЄС, зазначивши, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".

Згодом лідери Іспанії та Франції заявили, що Європейський Союз радо прийняв би Британію, якби вона коли-небудь вирішила знову приєднатися до блоку.

А 12 жовтня стало відомо, що Велика Британія та Європейський Союз проведуть щорічний саміт лідерів 20 листопада в Брюсселі.

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