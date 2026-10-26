У Молдові заявили про порушення повітряного простору мотопарапланом з України

Міністерство оборони Молдови у понеділок повідомило про порушення повітряного простору літальним апаратом типу мотопараплана, який залетів з України.

Про це йдеться у повідомленні відомства у Facebook, пише "Європейська правда".

26 жовтня Центр повітряних операцій Національної армії Молдови повідомив про проліт над повітряним простором країни літального апарату типу мотопараплана. Об’єкт залетів до Молдови о 13:13 зі сторони Чернівців.

Як зазначається, апарат виявили о 13:32 поблизу села Ларга Бричанського району.

Прикордонна поліція Молдови наразі розслідує цей випадок незаконного перетину державного кордону.

Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни дроном, поклавши відповідальність за інцидент на Російську Федерацію.

Після того, як у селі Кіштельниця виявили дрон, що впав за 100 метрів від житлового будинку, у МЗС Молдови заявили, що оголосять співробітника посольства РФ у Кишиневі персоною нон грата.

У російському МЗС заявили, що ці дії не залишаться без відповіді з боку Росії.