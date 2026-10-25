У МЗС РФ пообіцяли "жорстку відповідь" на висилку працівника посольства з Молдови
Рішення Молдови оголосити співробітника посольства РФ в Кишиневі персоною нон грата є частиною деструктивного антиросійського курсу і ці дії не залишаться без відповіді з боку Росії.
Як пише "Європейська правда", про це заявила у суботу офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.
Вона зазначила, що "ворожі дії керівництва Молдови не залишаться без адекватної жорсткої відповіді з російського боку".
"Це рішення молдавської влади є частиною деструктивного антиросійського курсу офіційного Кишинева, спрямованого на повне руйнування багатовікових російсько-молдовських відносин та розрив зв’язків між народами двох країн", – сказала речниця російського міністерства.
Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни дроном, поклавши відповідальність за інцидент на Російську Федерацію.
Після того, як у селі Кіштельниця виявили дрон, що впав за 100 метрів від житлового будинку, у МЗС Молдови заявили, що оголосять співробітника посольства РФ у Кишиневі персоною нон грата.
Президентка Мая Санду наголосила, що війна, яку "веде Росія, продовжує ставити під загрозу молдован".