У МЗС РФ пообіцяли "жорстку відповідь" на висилку працівника посольства з Молдови

Рішення Молдови оголосити співробітника посольства РФ в Кишиневі персоною нон грата є частиною деструктивного антиросійського курсу і ці дії не залишаться без відповіді з боку Росії.

Як пише "Європейська правда", про це заявила у суботу офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Вона зазначила, що "ворожі дії керівництва Молдови не залишаться без адекватної жорсткої відповіді з російського боку".

"Це рішення молдавської влади є частиною деструктивного антиросійського курсу офіційного Кишинева, спрямованого на повне руйнування багатовікових російсько-молдовських відносин та розрив зв’язків між народами двох країн", – сказала речниця російського міністерства.

Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни дроном, поклавши відповідальність за інцидент на Російську Федерацію.

Після того, як у селі Кіштельниця виявили дрон, що впав за 100 метрів від житлового будинку, у МЗС Молдови заявили, що оголосять співробітника посольства РФ у Кишиневі персоною нон грата.

Президентка Мая Санду наголосила, що війна, яку "веде Росія, продовжує ставити під загрозу молдован".