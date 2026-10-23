Молдова оголосить працівника посольства РФ персоною нон грата після інциденту з дроном

У п’ятницю, 23 жовтня, Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що оголосить співробітника посольства РФ у Кишиневі персоною нон грата після чергового інциденту з дроном.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

МЗС Молдови засудило порушення повітряного простору країни, а також інцидент, що стався у селі Кіштельниця, що в Теленештському районі країни, коли там виявили дрон, який впав за 100 метрів від житлового будинку.

У зовнішньополітичному відомстві країни наголосили, що безпілотник був навантажений вибухівкою. У цьому контексті, у відповідь, співробітника посольства РФ у Кишиневі оголосять персоною нон грата.

"Цей інцидент є серйозним порушенням суверенітету та безпеки Республіки Молдова і становить пряму загрозу безпеці її громадян. Такі дії є неприйнятними та вкотре демонструють ризики, пов’язані з агресивною війною Російської Федерації проти України", – додали у МЗС країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, своєю чергою, також засудив цей інцидент.

"Дорогі молдовські друзі, ви маєте нашу повну солідарність. Агресивні дії Москви загрожують безпеці далеко за межами України і вимагають рішучої, єдиної європейської реакції", – додав він.

Цього дня писали, що на тлі російських атак на Україну безпілотник порушив повітряний простір Молдови; літальний апарат двічі зникав з радарів молдовського Міністерства оборони.

Писали, що поліція Молдови виявила уламки дрона, який впав та вибухнув 16 жовтня на полі між селами Кодрені-Ной та Скаяни в Дондюшанському районі країни.