В Молдове заявили о нарушении воздушного пространства мотопарапланом из Украины

Министерство обороны Молдовы в понедельник сообщило о нарушении воздушного пространства летательным аппаратом типа мотопараплана, который залетел из Украины.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook, пишет "Европейская правда".

26 октября Центр воздушных операций Национальной армии Молдовы сообщил о пролете над воздушным пространством страны летательного аппарата типа мотопараплана. Объект залетел в Молдову в 13:13 со стороны Черновцов.

Как отмечается, аппарат обнаружили в 13:32 вблизи села Ларга Бричанского района.

Пограничная полиция Молдовы в настоящее время расследует этот случай незаконного пересечения государственной границы.

Напомним, 23 октября Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны дроном, возложив ответственность за инцидент на Российскую Федерацию.

После того как в селе Киштельница обнаружили дрон, упавший в 100 метрах от жилого дома, в МИД Молдовы заявили, что объявят сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата.

В российском МИД заявили, что эти действия не останутся без ответа со стороны России.