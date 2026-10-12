Прем’єр Молдови допустив закупівлю природного газу в України

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан повідомив, що розглядає можливість закупівлі природного газу для потреб країни в України та обговорить це питання під час очікуваного візиту до Києва.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Тофан зазначив, що вважає слушною ідею про можливість закупівлі природного газу в Україні. Він зазначив, що йдеться про незначні доступні об’єми – близько 500 млн кубометрів, які планується закупити за ринковою ціною.

"Якщо вони зможуть продати цей газ Польщі дорожче, то чому повинні продавати його Молдові дешевше? Я поїду у Київ – поки не буду анонсувати дату – і ми піднімемо це питання. Але слід розуміти, що умови будуть близькими до ринкових", – сказав прем’єр.

"Але у будь-якому разі він буде дешевшим, тому що у разі закупівлі українського газу ми витратимо менше на транспортування – Україна зовсім поруч", – зазначив Тофан.

Він додав, що якщо Молдова зможе домовитись про довгострокову закупівлю – на 3-5 років – це допоможе узгодити і нижчу ціну.

Також Тофан повторив, що не вважає можливим варіантом закупівлю російського газу – у тому числі через те, що Україна більше не забезпечує його транзит після завершення попередньої угоди з "Газпромом".

Нагадаємо, до відновлення закупівлі газу у РФ час від часу закликає проросійський експрезидент Молдови, лідер Партії соціалістів Ігор Додон.

Президентка Молдови Мая Санду нещодавно заявила, що країна готова прийняти новий потік біженців з України, якщо люди почнуть виїздити через тяжку гуманітарну ситуацію.