Україна та Молдова готують угоду про співпрацю у сфері енергетики

Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із прем’єр-міністром Василе Тофаном Молдови, де обговорив спільні виклики в енергетиці, підготовку до зими та розвиток двосторонньої співпраці.

Про це йдеться на офіційному акаунті міністра у Telegram, інформує "Європейська правда".

Зокрема, країни готують двосторонній документ, який закріпить подальші напрями співпраці в енергетиці.

"Одна з ключових тем – проходження зимового періоду. Україна та Молдова стикаються зі спільними викликами в роботі електроенергетичних систем та питанні забезпечення природним газом. Тому в насамперед обговорили питання транспортування природного газу спільним газовим коридором та можливості імпорту додаткових обсягів електроенергії", – написав Шмигаль.

Також міністри скоординували спільні кроки для розвʼязання проблемної ситуації на річці Дністер. А також – щодо пришвидшення транзиту пального через територію Молдови. Ідеться про скорочення черг автомобільних цистерн на кордоні та забезпечення оперативного постачання пального в Україну.

"Окремо порушили питання спрощення процедур на українсько-молдовському кордоні. Обговорили запровадження практики спільного контролю в пунктах пропуску та організацію відповідних двосторонніх консультацій", – додав міністр енергетики.

Раніше прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан повідомив, що розглядає можливість закупівлі природного газу для потреб країни в України та обговорить це питання під час очікуваного візиту до Києва.

А президентка Молдови Мая Санду нещодавно заявила, що країна готова прийняти новий потік біженців з України, якщо люди почнуть виїздити через тяжку гуманітарну ситуацію.