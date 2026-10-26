В понедельник Украина и Молдова подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое открывает путь к обмену опытом между странами.

Как передает "Европейская правда", об этом стало известно по итогам пресс-конференции премьер-министров Украины и Молдовы Сергея Корецкого и Василе Тофана в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Комментируя подписание документа, премьер Молдовы подчеркнул, что его страна не может игнорировать опыт Украины в сфере безопасности, в частности в защите от беспилотников с помощью технологических решений.

"Мы хотим перенять этот опыт и найти решения для защиты нашего воздушного пространства", – заявил Тофан.

Украина предложила Молдове расширить сотрудничество в рамках Коалиции по разминированию, а также в других форматах взаимодействия.

"У нас есть и другие рабочие форматы. Это Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и "Одесский треугольник", который объединяет три страны – Молдову, Румынию и Украину", – рассказал Корецкий.

По словам украинского премьер-министра, формат "Одесского треугольника" будет организован в ближайшее время, что должно способствовать диалогу между странами.

Как сообщалось, премьер-министр Молдовы Василе Тофан прибыл с рабочим визитом в украинскую столицу в понедельник, 26 октября.

14 октября сообщалось, что министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел встречу с Василе Тофаном, на которой обсудил совместные вызовы в энергетике, подготовку к зиме и развитие двустороннего сотрудничества.

Ранее премьер-министр Молдовы Василе Тофан сообщил, что рассматривает возможность закупки природного газа для нужд страны в Украине и обсудит этот вопрос во время ожидаемого визита в Киев.