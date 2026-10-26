Естонія хоче повністю заборонити транзит російського зерна через свої порти

Естонія планує повністю перекрити можливість транзиту російського зерна через свої порти та шукає юридичні механізми для запровадження відповідної заборони.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив міністр регіональних справ та сільського господарства Естонії Гендрік Йоганнес Террас на полях засідання Ради ЄС із сільського господарства у Люксембурзі в понеділок, 26 жовтня.

Хоча російське зерно нині практично не переправляють через порти Естонії, Таллінн збирається заборонити такий транзит.

"Ми плануємо повністю закрити цю можливість, щоб російське зерно не могло проходити через естонські порти навіть гіпотетично", – заявив Террас.

Міністр зазначив, що наразі транзит російського зерна не є забороненим, тому естонська влада розглядає різні правові варіанти запровадження обмежень.

"Для нас це питання принципу", – наголосив він.

Водночас Террас заявив про необхідність допомогти Україні експортувати зерно до третіх країн через територію ЄС, бо це важливо як для самої України, так і для глобальної продовольчої безпеки.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше стало відомо, що Польща та Румунія відмовилися допомагати Україні з експортом зерна на тлі кризи експорту, пов’язаної з блокадою Чорного моря.

Глава угорського уряду Петер Мадяр заявив, що президент Володимир Зеленський на пленарному засіданні саміту ЄС 16 жовтня звернувся до Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини з проханням дозволити транспортувати зерно через їхню територію.

Також Україна розглядає можливості експортування сільськогосподарської продукції через порти країн Балтії, але перешкодою залишається висока вартість логістики.