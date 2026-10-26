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Эстония хочет полностью запретить транзит российского зерна через свои порты

Новости — Понедельник, 26 октября 2026, 16:45 — Татьяна Высоцкая

Эстония планирует полностью перекрыть возможность транзита российского зерна через свои порты и ищет юридические механизмы для введения соответствующего запрета.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил министр региональных дел и сельского хозяйства Эстонии Хендрик Йоханнес Террас в кулуарах заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству в Люксембурге в понедельник, 26 октября.

Хотя российское зерно в настоящее время практически не переправляется через порты Эстонии, Таллинн намеревается запретить такой транзит.

"Мы планируем полностью закрыть эту возможность, чтобы российское зерно не могло проходить через эстонские порты даже гипотетически", – заявил Террас.

Министр отметил, что на данный момент транзит российского зерна не запрещен, поэтому эстонские власти рассматривают различные правовые варианты введения ограничений.

"Для нас это вопрос принципа", – подчеркнул он.

В то же время Террас заявил о необходимости помочь Украине экспортировать зерно в третьи страны через территорию ЕС, поскольку это важно как для самой Украины, так и для глобальной продовольственной безопасности.

Как сообщала "Европейская правда", ранее стало известно, что Польша и Румыния отказались помогать Украине с экспортом зерна на фоне экспортного кризиса, связанного с блокадой Черного моря.

Глава венгерского правительства Петер Мадьяр заявил, что президент Владимир Зеленский на пленарном заседании саммита ЕС 16 октября обратился к Польше, Румынии, Словакии и Венгрии с просьбой разрешить транспортировку зерна через их территорию.

Также Украина рассматривает возможности экспорта сельскохозяйственной продукции через порты стран Балтии, но препятствием остается высокая стоимость логистики.

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Зерновой кризис Эстония Россия
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