Україна розглядає можливість експорту зерна через порти країн Балтії

Україна розглядає можливості експортування сільськогосподарської продукції через порти країн Балтії, але перешкодою залишається висока вартість логістики.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Питання експорту обговорили у середу, 23 вересня, міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький та міністр у справах регіонів та сільського господарства Естонії Хендрік Йоганнес Террас.

"Близько 70% продукції агропромислового комплексу має йти на зовнішні ринки. Понад 90% агропродукції експортувалися через чорноморські порти. Російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру створюють серйозні ризики для української економіки та стабільності міжнародних продовольчих ланцюгів. Ми розвиваємо альтернативні маршрути, однак їхні можливості обмежені", – заявив Висоцький.

Наразі альтернативні маршрути забезпечують близько 44% необхідних обсягів експорту агропродукції. Україна бачить можливість збільшити цей показник до 50%, зокрема через можливість використання балтійських портів.

Основною перешкодою залишається висока вартість логістики. Використання балтійського маршруту додає близько 100 доларів США до вартості транспортування однієї тонни українського зерна. За таких умов українські агровиробники не можуть самостійно покривати витрати на транзит через порти Гданська, Клайпеди чи Гамбурга.

За оцінками української сторони, через балтійські порти потенційно можна експортувати до 20 млн тонн зерна. Для компенсації додаткових логістичних витрат необхідно залучити від 1,5 до 2 млрд доларів США. Україна вже звернулася до Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів із пропозицією надати фінансову підтримку для покриття цієї різниці.

Нагадаємо, експорт товарів з України є ускладнений через російські атаки на судна у Чорному морі. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявляв, що Анкара надіслала Росії та Україні пропозиції щодо деескалації ситуації та для відновлення "зернової угоди", дія якої припинилася у 2023 році через вихід із неї Росії.

Раніше свою допомогу для експорту українського зерна запропонувала Молдова, надавши знижку на залізничний транзит вантажів. На це молдовська асоціація аграріїв "Сила фермерів" пригрозила масштабними протестами через побоювання перевантаженості молдовської залізниці.