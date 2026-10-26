Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар прибыл в Москву на заседание российско-словацкой межправительственной комиссии и встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом словацкий министр сообщил в Facebook, передает "Европейская правда".

Межправительственная комиссия Словакии и России, которая не функционировала после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, возобновила свою работу. Заседание запланированное 26 октября в Москве.

Бланар, комментируя свою встречу с Лавровым, подчеркнул, что словацко-российские отношения были и останутся "прагматичными и конструктивными", а сотрудничество между государствами будет продолжаться в тех сферах, которые не подпадают под санкции ЕС.

"С Россией мы должны общаться и поддерживать диалог, нравится это крикунам из оппозиции или нет, ведь словацкие интересы должны быть и в их интересах – разве что они хотели бы, чтобы граждане жили в Словакии без суверенитета, в экономически слабой стране, с ценами на нефть, газ или электроэнергию, которые граждане вообще не смогут себе позволить", – заявил словацкий министр.

Он отметил, что будет обсуждать с Лавровым двусторонние отношения, экономическое и энергетическое сотрудничество, а также войну в Украине и усилия по ее скорейшему прекращению.

Как сообщала "Европейская правда", Словакия и Россия возобновили заседания межправительственной комиссии, которые были приостановлены после полномасштабного вторжения РФ в Украину, выдвинув на первый план поставки энергоносителей, ядерного топлива, а также отношение к российским спортсменам.

Недавно словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что не желает, чтобы Словакия стала участником военного конфликта "из-за какой-то статьи 5" НАТО.

Также Фицо заявил, что Запад более четырех лет "тщетно подливал масла в огонь" в контексте российско-украинской войны и этим якобы провоцировал конфликт между РФ и НАТО.