Молдова готова запустити спільний контроль на ще двох пунктах пропуску з Україною

Молдова готова поширити проведення спільного контролю на ще двох прикордонних з Україною пункти пропуску.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час спільного брифінгу із прем’єр-міністром Молдови Василе Тофаном, повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда".

Раніше міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін заявляла, що влада розглядає можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на свою територію.

"Разом посилюємо безпеку пунктів пропуску. Вітаю готовність Молдови запустити спільний контроль ще на двох пунктах пропуску", – сказав Корецький.

Також прем’єр-міністр також зазначив, що основні роботи на тимчасовому мосту Ямпіль-Косеуць мають завершитися до кінця року. Крім того, потрібні синхронні дозволи на будівництво під'їзної дороги.

В українському МЗС повідомили 7 жовтня, що Україна веде обговорення з сусідніми країнами-партнерами щодо можливості перебудувати роботу на кордоні для підвищення безпеки через російські обстріли.

Також стало відомо, що влада Молдови створює на КПП на кордоні з Україною захисні зони, де співробітники прикордонних пунктів, а також громадяни, які перебувають на кордоні, могли б сховатися від можливих ударів дронів.