У Молдові допустили перенесення КПП України на свою територію

Міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін заявила, що влада розглядає можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на свою територію.

Заяву очільниці МВС Молдови наводить NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила міністерка, це зменшить ризики, пов’язані з війною в Україні та атаками, що відбуваються в безпосередній близькості від державного кордону Молдови.

За її словами, через часті атаки Росії на прикордонні зони України Молдова вивела своїх прикордонників і митників із чотирьох прикордонних пунктів, розташованих на українській території.

Вона також зазначила, що Молдова веде переговори з українською стороною щодо того, щоб представники української прикордонної служби також перейшли на територію Молдови для здійснення спільного контролю.

"Таким чином, це будуть мінімально необхідні заходи для зниження ризиків, пов’язаних із війною в Україні та нападами, що відбуваються в безпосередній близькості від державного кордону… Наразі, як я вже казала, є два прикордонні пункти. На основі домовленостей, досягнутих з українською стороною. Звісно, у майбутньому, у середньостроковій перспективі, ми проаналізуємо й інші пункти, залежно від ступеня ризику інцидентів, що вже сталися", – сказала Місаїл-Нікітін.

В українському МЗС повідомили 7 жовтня, що Україна веде обговорення з сусідніми країнами-партнерами щодо можливості перебудувати роботу на кордоні для підвищення безпеки через російські обстріли.

Також стало відомо, що влада Молдови створює на КПП на кордоні з Україною захисні зони, де співробітники прикордонних пунктів, а також громадяни, які перебувають на кордоні, могли б сховатися від можливих ударів дронів.