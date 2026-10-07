Україна обговорює з партнерами можливості перебудови роботи на кордоні через удари РФ

Україна веде обговорення з сусідніми країнами-партнерами щодо можливості перебудувати роботу на кордоні для підвищення безпеки через російські обстріли.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу у Києві у середу, його цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами речника, у цьому питанні йдеться не лише про Молдову.

"Були активні російські удари і в Молдові, і кордон з Польщею так само. Тому я знаю, що наші профільні відомства спілкуються з профільними відомствами країн-партнерів на тему, яким чином перебудувати роботу на кордоні для підвищення безпеки. Більше не скажу, тому що треба дочекатися рішення. Модальності запропоновані", – розповів речник.

Він додав, що не може надати більше подробиць, і закликав дочекатися рішень про готовність від партнерів.

"Певні деякі логістичні пропозиції є, як полегшити перетин кордону і підвищити безпеку. Але вони зараз в процесі опрацювання", – сказав Тихий.

Нагадаємо, 5 жовтня робота прикордонного пункту "Паланка – Маяки – Удобне" була призупинена після того, як снаряд, випущений під час російських атак на українську інфраструктуру, рикошетом влучив у пасажирський автобус та диспетчерську будку.

Між тим Польща очікує, що її пункти пропуску можуть також стати мішенями для атак Російської Федерації.