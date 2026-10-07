Молдова створює захисні зони від дронів на КПП на кордоні з Україною

Влада Молдови створює на КПП на кордоні з Україною захисні зони, де співробітники прикордонних пунктів, а також громадяни, які перебувають на кордоні, могли б сховатися від можливих ударів дронів.

Про це, як пише "Європейська правда", 7 жовтня повідомила глава МВС Молдови Даніела Місаїл-Нікітін, її слова наводить Newsmaker.

Як розповіла міністерка, влада Молдови намагається забезпечити всі контрольно-пропускні пункти прикордонної поліції необхідними заходами захисту, зокрема пункти, розташовані на території України.

"Також обговорюємо виведення співробітників Республіки Молдова на територію Республіки Молдова. З двох КПП їх уже вивели, але виведемо й інших із спільних пунктів, що перебувають на території України. Вони працюватимуть на території Молдови", – сказала Місаїл-Нікітін.

Вона наголосила, що наразі тривають роботи зі створення захисних зон, "щоб у разі потреби співробітники прикордонної поліції та державні службовці, а також громадяни, які перебувають на прикордонному пункті, могли евакуюватися в безпечне місце".

У МВС, відповідаючи на запитання NewsMaker, уточнили, що міністерка, говорячи про виведення співробітників Молдови зі спільних з Україною КПП на територію республіки, мала на увазі прикордонні пункти "Крива" та "Паланка".

Зазначимо, 12 вересня Митна служба Молдови повідомила, що на КПП "Джурджулешти–Рені", "Бричани–Россошани" та "Крива–Мамалига", де на території України встановлено спільний молдовсько-український контроль, персонал Митної служби та Прикордонної поліції повернувся на територію Молдови. Протягом 90 днів молдовські прикордонники та митники здійснюватимуть свою діяльність у межах існуючої інфраструктури Молдови.

В українському МЗС повідомили 7 жовтня, що Україна веде обговорення з сусідніми країнами-партнерами щодо можливості перебудувати роботу на кордоні для підвищення безпеки через російські обстріли.

5 жовтня робота прикордонного пункту "Паланка – Маяки – Удобне" була призупинена після того, як снаряд, випущений під час російських атак на українську інфраструктуру, рикошетом влучив у пасажирський автобус та диспетчерську будку.