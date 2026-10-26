Молдова готова ввести совместный контроль еще на двух пунктах пропуска с Украиной

Молдова готова распространить совместный контроль ещё на два пограничных пункта пропуска с Украиной.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время совместного брифинга с премьер-министром Молдовы Василе Тофаном, сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Ранее министр внутренних дел Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин заявляла, что власти рассматривают возможность переноса украинских контрольно-пропускных пунктов на свою территорию.

"Вместе укрепляем безопасность пунктов пропуска. Приветствую готовность Молдовы запустить совместный контроль еще на двух пунктах пропуска", – сказал Корецкий.

Также премьер-министр отметил, что основные работы на временном мосту Ямполь-Косеуц должны завершиться до конца года. Кроме того, необходимы синхронные разрешения на строительство подъездной дороги.

В украинском МИД сообщили 7 октября, что Украина ведет переговоры с соседними странами-партнерами о возможности перестроить работу на границе для повышения безопасности из-за российских обстрелов.

Также стало известно, что власти Молдовы создают на КПП на границе с Украиной защитные зоны, где сотрудники пограничных пунктов, а также граждане, находящиеся на границе, могли бы укрыться от возможных ударов дронов.