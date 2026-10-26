Прем’єр-міністр Албанії оголосив про новий законопроєкт, щоб побороти антиурядові протести

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама оголосив про новий законопроєкт, спрямований на боротьбу з насильством під час вуличних протестів після кількох тижнів сутичок між антиурядовими демонстрантами та поліцією.

Про це повідомляє The Balkan News, інформує "Європейська правда".

Еді Рама охарактеризував цей законопроєкт як "новий пакет заходів проти насильства та міської анархії".

Прем’єр-міністр Албанії знову звинуватив лідера опозиції, голову Демократичної партії Салі Берішу, у насильстві під час протестів. Він також звинуватив "екстремістів з "Антифа", які прославляють насильство по всій Європі, та іноземних гравців, які не хочуть, щоб Албанія вступила до Європейського Союзу".

Рама зазначив, що законопроєкт передбачатиме заходи щодо компенсації малим підприємствам за збитки, завдані під час протестів, а також заходи, які дозволять поліції обмежувати проведення демонстрацій біля низки державних установ.

Закон також передбачатиме заходи, що дозволять поліції вимагати від користувачів видалення дописів у соціальних мережах, якщо вони підбурюють до насильства.

Рама зазначив, що законодавство передбачатиме штрафи за"участь у несанкціонованому зібранні" у розмірі від 100 до 1 000 євро за кожного учасника, а також штрафи для осіб, які приховують свою особу за допомогою масок.

Також Еді Рама додав, що для осіб, підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів проти держави, громадського порядку та громадської безпеки, буде створений спеціальний електронний реєстр, однак конкретних подробиць він не навів.

Також буде запроваджений новий етичний кодекс для вчителів доуніверситетської освіти, адже у нинішній хвилі протестів беруть участь школярі.

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, протестувальники заполонили вулиці албанської Тирани. Протестувальники зібралися перед Міністерством освіти, а потім рушили до офісу прем'єр-міністра Албанії Еді Рами.

Нагадаємо, 15 жовтня стало відомо, що офіс Коледжу Європи в Тирані став жертвою ескалації студентських протестів, що охопили столицю Албанії.

А прем’єр-міністр Албанії заявив, що не збирається йти у відставку попри масштабні протести студентів.