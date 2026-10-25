Албанці вийшли на протест у Тирані, попри нові штрафи від уряду

У неділю, 25 жовтня, протестувальники заполонили вулиці албанської Тирани.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Протестувальники зібралися перед Міністерством освіти, а потім рушили до офісу прем'єр-міністра Албанії Еді Рами.

Зазначається, що вони підпалили стільці, які прем’єр поставив перед входом як запрошення до діалогу з урядом.

Раніше цього ж дня Рама запровадив нові заходи для приборкання насильства, зокрема штрафи у розмірі 500 тисяч леків (понад $6 тисяч) для кожного, хто бере участь у протесті.

Уряд Рами неодноразово опинявся в центрі корупційних скандалів. Аналітики зазначають, що Албанія є осередком діяльності злочинних угруповань, які прагнуть відмивати кошти, отримані від торгівлі наркотиками та зброєю. Це ускладнює її зусилля зі вступу до ЄС.

15 жовтня стало відомо, що офіс Коледжу Європи в Тирані став жертвою ескалації студентських протестів, що охопили столицю Албанії.

А прем’єр-міністр Албанії заявив, що не збирається йти у відставку попри масштабні протести студентів.

18 жовтня він заявив, що дедалі масштабніші вуличні протести становлять загрозу не його уряду, а прогресу Албанії на шляху до вступу до Європейського Союзу.

Також писали, що в Європейській комісії засудили застосування насильства в Тирані та інших містах Албанії під час антиурядових протестів.