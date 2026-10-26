Премьер-министр Албании объявил о новом законопроекте против антиправительственных протестов

Премьер-министр Албании Эди Рама объявил о новом законопроекте, направленном на борьбу с насилием во время уличных протестов после нескольких недель столкновений между антиправительственными демонстрантами и полицией.

Об этом сообщает The Balkan News, передает "Европейская правда".

Эди Рама охарактеризовал этот законопроект как "новый пакет мер против насилия и городской анархии".

Премьер-министр Албании вновь обвинил лидера оппозиции, председателя Демократической партии Сали Беришу, в насилии во время протестов. Он также обвинил "экстремистов из „Антифа", прославляющих насилие по всей Европе, и иностранных игроков, которые не хотят, чтобы Албания вступила в Европейский Союз".

Рама отметил, что законопроект будет предусматривать меры по компенсации малым предприятиям убытков, нанесённых во время протестов, а также меры, которые позволят полиции ограничивать проведение демонстраций возле ряда государственных учреждений.

Закон также будет предусматривать меры, позволяющие полиции требовать от пользователей удаления постов в социальных сетях, если они подстрекают к насилию.

Рама отметил, что законодательство будет предусматривать штрафы за "участие в несанкционированном собрании" в размере от 100 до 1 000 евро за каждого участника, а также штрафы для лиц, скрывающих свою личность с помощью масок.

Также Эди Рама добавил, что для лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений против государства, общественного порядка и общественной безопасности, будет создан специальный электронный реестр, однако конкретных подробностей он не привёл.

Также будет введен новый этический кодекс для учителей доуниверситетского образования, поскольку в нынешней волне протестов участвуют школьники.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, протестующие заполнили улицы албанской Тираны. Протестующие собрались перед Министерством образования, а затем направились к офису премьер-министра Албании Эди Рамы.

Напомним, 15 октября стало известно, что офис Колледжа Европы в Тиране стал жертвой эскалации студенческих протестов, охвативших столицу Албании.

А премьер-министр Албании заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на масштабные протесты студентов.