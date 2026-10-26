Кос заявила, що ЄС готовий підтримати новий уряд Сербії на шляху до Євросоюзу

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що розмовляла з Ілією Срдановічем, що очолює виборчий блок "Студентський список", який переміг на виборах у Сербії, – зокрема і про євроінтеграцію країни.

Про це Кос написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Майбутні реформи, які проголошував блок на виборах, можуть наблизити Сербію до Європейського Союзу, вважає єврокомісарка.

"Сербський народ надав сильний мандат на зміни. Їхні вимоги щодо верховенства права, боротьби з корупцією та вільних ЗМІ – це реформи, які можуть наблизити Сербію до ЄС. Ми готові підтримувати новий уряд Сербії на шляху до просування європейським шляхом", – написала Марта Кос.

Ілія Срдановіч є першим кандидатом у "Студентському списку".

Як відомо, офіційний статус кандидата Сербія отримала ще 1 березня 2012 року, а переговори про вступ офіційно розпочалися 21 січня 2014 року. Згодом політичний курс країни став причиною призупинки євроінтеграції.

Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобуває "Студентський список", який отримав майже 53% голосів виборців.

Ввечері 25 жовтня колишній президент Сербії та лідер виборчого списку "Єдиної Сербії" Александар Вучич визнав свою поразку.

Пізніше представник "Студентського списку", який здобув перемогу на парламентських виборах у Сербії, професор Йово Бакич заявив, що новий сербський уряд не запроваджуватиме санкцій проти Росії.

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