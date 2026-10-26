Кос заявила, что ЕС готов поддержать новое правительство Сербии на пути в Евросоюз

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что беседовала с Илией Срдановичем, возглавляющим избирательный блок "Студенческий список", победивший на выборах в Сербии, – в том числе и о евроинтеграции страны.

Об этом Кос написала в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Предстоящие реформы, которые провозглашал блок на выборах, могут приблизить Сербию к Европейскому Союзу, считает еврокомиссар.

"Сербский народ дал сильный мандат на перемены. Их требования относительно верховенства права, борьбы с коррупцией и свободных СМИ – это реформы, которые могут приблизить Сербию к ЕС. Мы готовы поддерживать новое правительство Сербии на пути к продвижению по европейскому курсу", – написала Марта Кос.

Илия Срданович является первым кандидатом в "Студенческом списке".

Как известно, официальный статус кандидата Сербия получила еще 1 марта 2012 года, а переговоры о вступлении официально начались 21 января 2014 года. Впоследствии политический курс страны стал причиной приостановки евроинтеграции.

Напомним, на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал "Студенческий список", набравший почти 53% голосов избирателей.

Вечером 25 октября бывший президент Сербии и лидер избирательного списка "Единая Сербия" Александар Вучич признал своё поражение.

Позже представитель "Студенческого списка", одержавшего победу на парламентских выборах в Сербии, профессор Йово Бакич заявил, что новое сербское правительство не будет вводить санкции против России.

Подробнее об этом читайте в статье: Сербия свергла Вучича. Развернется ли власть от России к Евросоюзу и чего ждать Украине