СМИ: демократы просят банки США сохранить документы об экспорте дизельного топлива из РФ для расследования

Члены Демократической партии США в Сенате и Палате представителей обратились к американским банкам и портам с просьбой сохранить документы, связанные с соглашением президента Дональда Трампа об импорте российского дизельного топлива в США.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Демократы, обещающие расследовать "дизельное соглашение" Трампа, просят банки и порты сохранить документы, связанные с этим делом, заявляя, что ожидают дальнейшего контроля со стороны Конгресса.

"Потенциальная договоренность об импорте российского дизельного топлива также вызывает серьезную озабоченность в плане национальной безопасности, учитывая, что это будет финансировать жестокую и незаконную войну России против Украины", – написали законодатели в письмах, датированных субботой, 24 октября.

"Любой импорт российского дизельного топлива в США вызывает серьезные юридические вопросы и может стать предметом судебных исков, а также расследований Конгресса", – говорится в письмах, с которыми ознакомилось издание.

Письма были направлены таким банкам, как JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Morgan Stanley, а также нескольким портам, в частности Администрации портов Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Среди подписантов – сенатор-демократ Крис Кунс, который должен возглавить влиятельный комитет Сената по иностранным делам, если демократы получат контроль над верхней палатой, а также сенатор Элизабет Уоррен, главная представительница демократов в банковском комитете.

Письмо также подписали сенатор Рон Вайден, представитель демократов в финансовом комитете, и конгрессмен Грегори Микс, который должен возглавить комитет по иностранным делам Палаты представителей.

В Белом доме прокомментировали инициативу Демократической партии.

"Демократы уже дают понять, что, как и раньше, у них нет никакого плана по улучшению жизни американцев и вместо этого они будут продолжать свою десятилетнюю одержимость расследованием деятельности президента Трампа", – отметила в своем заявлении пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс.

Напомним, Россия согласилась отменить введенный ею самой запрет на экспорт дизельного топлива и поставлять его на мировые рынки, в частности в США. Это произошло по итогам договоренности между правителем РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 9 октября.

23 октября стало известно, что после достижения договоренности между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным в Нью-Йорк направляется танкер, загруженный российским дизельным топливом.

Ранее двухпартийная группа из 12 сенаторов США направила президенту Трампу письмо с требованием отменить недавно заключенное соглашение с Путиным о допуске дизельного топлива российского происхождения на мировые рынки.

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