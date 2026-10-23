Reuters: до Нью-Йорка прямує перший танкер, завантажений російським дизпаливом

Після домовленості між президентом США Дональдом Трампом і правителем Росії Владіміром Путіним до Нью-Йорка прямує танкер, завантажений російським дизельним паливом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters із посиланням на інформацію глобального провайдера даних LSEG.

Танкер рухається до Нью-Йорка під прапором Мальти, на його борту – 40 тисяч тонн російського дизельного пального.

Росія погодилася скасувати запроваджену нею самою заборону на експорт дизельного пального та постачати його на світові ринки, зокрема до США. Це відбулось за підсумками домовленості між Путіним і Трампом 9 жовтня, яка має на меті знизити ціни на пальне.

Напередодні віцепрем'єр Росії Александр Новак повідомив, що РФ відправить перший танкер із дизельним пальним до Сполучних Штатів у четвер, 22 жовтня. Він додав, що водотоннажність цього танкера становитиме 40 тисяч тонн. Новак запевнив, що слідом за цим вантажем підуть наступні партії.

Раніше член Комітету з закордонних справ Палати представників США, демократ Грегорі Мікс представив двопартійний законопроєкт, покликаний заблокувати так звану дизельну угоду США і Росії.

Двопартійна група із 12 сенаторів США написала президенту Трампу лист з вимогою скасувати нещодавно укладену угоду з Путіним про допуск дизельного палива російського походження на світові ринки.

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