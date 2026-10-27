Науседа назвав небезпечними переговори про мир без участі України та Європи

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що як Україна, так і Європа повинні брати участь у будь-яких переговорах, спрямованих на припинення російсько-української війни.

Про це він сказав у вівторок, 27 жовтня, передає LRT, пише "Європейська правда".

На думку литовського президента, зустрічі, на яких вирішується майбутнє суверенних держав без їхньої участі, є неприйнятними та небезпечними.

"Насправді такі формати є дуже небезпечними. По-перше, неприйнятно, що Європа не бере участі в цих переговорах, що Україну навіть не запрошують на такі зустрічі. Дійсно неприйнятно, коли справи суверенної держави обговорюються за її спиною", – заявив Науседа.

Він наголосив, що умови мирної угоди не можна нав’язувати Україні, а рішення щодо її майбутнього мають ухвалюватися на рівних засадах.

"Необхідно забезпечити участь України та Європи в будь-яких обговореннях щодо майбутнього України – а особливо в мирних переговорах, – адже саме держава або Європейський Союз у цілому першими відчуватимуть на собі наслідки цієї мирної угоди", – підкреслив президент Литви.

У цьому контексті варто нагадати, що раніше помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Європа має бути залучена до переговорів між російськими, українськими та американськими посадовцями.

А ЗМІ повідомили, що Росія може спробувати використати новий раунд мирних переговорів щодо російсько-української війни, щоб домогтися поступок від НАТО.

Також Ушаков стверджує, що РФ готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною щодо завершення російсько-української війни після 4 листопада.

За інформацією джерел в уряді США, наступний раунд переговорів між делегаціями США, України та Росії може відбутися в Абу-Дабі або Швейцарії.