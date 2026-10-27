Науседа назвал опасными переговоры о мире без участия Украины и Европы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что и Украина, и Европа должны участвовать в любых переговорах, направленных на прекращение российско-украинской войны.

Об этом он сказал во вторник, 27 октября, сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

По мнению литовского президента, встречи, на которых решается будущее суверенных государств без их участия, являются неприемлемыми и опасными.

"На самом деле такие форматы очень опасны. Во-первых, неприемлемо, что Европа не участвует в этих переговорах, что Украину даже не приглашают на такие встречи. Действительно неприемлемо, когда дела суверенного государства обсуждаются за его спиной", – заявил Науседа.

Он подчеркнул, что условия мирного соглашения нельзя навязывать Украине, а решения относительно ее будущего должны приниматься на равных условиях.

"Необходимо обеспечить участие Украины и Европы в любых обсуждениях, касающихся будущего Украины, – и особенно в мирных переговорах, – ведь именно государство или Европейский Союз в целом первыми почувствуют на себе последствия этого мирного соглашения", – подчеркнул президент Литвы.

В этом контексте стоит напомнить, что ранее помощник главы правительства РФ Юрий Ушаков заявил, что Европа должна быть вовлечена в переговоры между российскими, украинскими и американскими официальными лицами.

А СМИ сообщили, что Россия может попытаться использовать новый раунд мирных переговоров по российско-украинской войне, чтобы добиться уступок от НАТО.

Также Ушаков утверждает, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной о завершении российско-украинской войны после 4 ноября.

По информации источников в правительстве США, следующий раунд переговоров между делегациями США, Украины и России может состояться в Абу-Даби или Швейцарии.