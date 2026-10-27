П’ять членів НАТО заявили про готовність брати більшу відповідальність в обороні Європи

П'ятеро європейських членів НАТО заявили в понеділок, 26 жовтня, що готові взяти на себе більшу відповідальність за безпеку континенту, водночас підтвердивши, що Сполучені Штати є "незамінним союзником".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на France24.

Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії, після переговорів у Парижі щодо посилення оборонної ролі Європи, пообіцяли тісніше співпрацювати з Вашингтоном. Та разом з тим заявили, що готові брати на себе "більшу відповідальність" у рамках альянсу.

"Ми рішуче налаштовані працювати у тісній координації зі Сполученими Штатами та всіма союзниками, щоб реалізувати цю конкретну мету. Сполучені Штати є і залишатимуться незамінним союзником, а подальша участь США для європейської безпеки є надзвичайно важливою для сильного та авторитетного НАТО", – йдеться у спільній заяві міністрів.

Французька міністерка Катрін Вотрен зазначила, що п’ять країн домовилися працювати над створенням "сильнішої Європи в рамках не менш сильного НАТО" за допомогою скоординованого плану, розробленого у "повній прозорості" разом із Вашингтоном.

Вотрен повідомила, що наступна зустріч групи міністрів п’яти країн відбудеться в Римі в березні 2027 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія може спробувати використати новий раунд мирних переговорів щодо російсько-української війни, щоб домогтися поступок від НАТО.

Нагадаємо, на 27-28 жовтня у Брюсселі планується зустріч президента України Володимира Зеленського, генсека НАТО Марка Рютте, а також представників Євросоюзу та США.