Пять членов НАТО заявили о готовности брать больше ответственности за оборону Европы

Пять европейских стран-членов НАТО заявили в понедельник, 26 октября, что готовы взять на себя большую ответственность за безопасность континента, при этом подтвердив, что Соединенные Штаты остаются "незаменимым союзником".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Министры обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании после переговоров в Париже по вопросу усиления оборонной роли Европы пообещали более тесно сотрудничать с Вашингтоном. Вместе с тем они заявили, что готовы брать на себя "большую ответственность" в рамках альянса.

"Мы решительно настроены работать в тесной координации с Соединёнными Штатами и всеми союзниками, чтобы реализовать эту конкретную цель. Соединенные Штаты являются и будут оставаться незаменимым союзником, а дальнейшее участие США в обеспечении европейской безопасности чрезвычайно важно для сильного и авторитетного НАТО", – говорится в совместном заявлении министров.

Французский министр Катрин Вотрен отметила, что пять стран договорились работать над созданием "более сильной Европы в рамках не менее сильного НАТО" с помощью скоординированного плана, разработанного в "полной прозрачности" совместно с Вашингтоном.

Вотрен сообщила, что следующая встреча группы министров пяти стран состоится в Риме в марте 2027 года.

Ранее СМИ сообщали, что Россия может попытаться использовать новый раунд мирных переговоров по российско-украинской войне, чтобы добиться уступок от НАТО.