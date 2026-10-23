В Німеччині не погоджуються, що НАТО неналежно реагує на загрози з боку РФ

Посол Німеччини в Україні Борис Руге не вважає, що НАТО неналежним чином реагує на гібридні дії Росії, які та вчиняє проти Європи.

Про це німецький дипломат сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Руге вказав, що Росія не вступає у військовий конфлікт із НАТО, але розширює межі своїх гібридних атак.

У цьому контексті він вказав на спробу атаки на літаки в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, визнавши при цьому, що термін "гібридна" у цьому випадку не зовсім точний.

"Але факт полягає в тому, що Росія не веде широкомасштабної військової кампанії проти НАТО. Чому вона цього не робить? Бо тут працює стримування з боку НАТО. Тому Росія діє так, щоб не досягти порогу військового нападу", – сказав Руге.

Водночас на зауваження, що раніше Альянс визнав би подібні дії військовим нападом, а зараз НАТО жодним чином не реагує, посол відповів: "Я не погоджуюся, що НАТО відступає, але чую саме таку оцінку від багатьох українських колег".

"Знаю, що тут панує думка, що у НАТО не зважилися на рішучу відповідь. Хоча частина відповіді НАТО може бути непомітною. Але я говорив із моїми колишніми колегами по НАТО, що їм слід замислитися над тим, що у людей складається враження, ніби Альянс не реагує на дії Росії. Це серйозна проблема для Брюсселя, на яку варто звернути увагу", – наголосив він.

Варто зауважити, що нещодавно глава уряду Польщі Дональд Туск заявив про наявність даних, які свідчать про можливість певної ескалації російської гібридної війни проти Європи до Різдва.

А Збройні сили Німеччини вперше перекваліфікували загрозу російських диверсій проти військ країни на "значну", що є другим за величиною рівнем за шкалою оцінки небезпеки.

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