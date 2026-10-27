Лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Путину, чтобы обсудить прекращение войны
Во вторник, 27 октября, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщил офис Стубба, пишет "Европейская правда".
В офисе президента Финляндии отметили, что этот разговор стал продолжением встречи, состоявшейся в Осло 20 октября.
"В ходе подготовки к разговору были проведены консультации с Украиной", – подчеркнули в заявлении.
Отмечается, что Стубб и Стёре сами инициировали этот разговор, чтобы обсудить войну России против Украины, а также дипломатические усилия, направленные на прекращение войны и содействие миру и стабильности в Европе.
Также в заявлении подчеркнули, что Стубб и Стёре участвовали в телефонном разговоре "как лидеры своих стран и не выступали в качестве представителей Европы".
Президент и премьер-министр подчеркнули, что Финляндия и Норвегия и в дальнейшем будут оказывать свою многолетнюю поддержку Украине. Стубб и Стёре подчеркнули, что война должна закончиться, а переговоры – продолжаться.
"Обсуждение было откровенным и деловым. Мы – соседи России. То, как закончится война, повлияет на безопасность Финляндии и Норвегии, а в более широком смысле – на безопасность всей Европы. Для прекращения войны необходим прямой диалог", – подчеркнул Стубб.
Стёре отметил, что во время телефонного разговора они "подчеркнули важность деэскалации".
По словам советника президента Владимира Зеленского Дмитрия Литвина, сейчас украинский лидер ведет переговоры со Стуббом и Стёре.
В этом контексте стоит напомнить, что ранее помощник главы правительства РФ Юрий Ушаков заявил, что Европа должна быть вовлечена в переговоры между российскими, украинскими и американскими чиновниками.
А СМИ сообщили, что Россия может попытаться использовать новый раунд мирных переговоров по российско-украинской войне, чтобы добиться уступок от НАТО.
Также отметим, что 20 октября в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского, Стёре и Стубба с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
После этого Уиткофф посетил Санкт-Петербург, где провел встречу с Путиным, которого назвал "гуманистом".
23 октября Зеленский пообщался со спецпредставителями американского президента Дональда Трампа и заявил, что трехстороннюю встречу на уровне команд по вопросу завершения войны РФ против Украины планируют провести в первой половине ноября.
Ушаков утверждает, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной по вопросу завершения российско-украинской войны после 4 ноября.