Лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Путину, чтобы обсудить прекращение войны

Во вторник, 27 октября, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщил офис Стубба, пишет "Европейская правда".

В офисе президента Финляндии отметили, что этот разговор стал продолжением встречи, состоявшейся в Осло 20 октября.

"В ходе подготовки к разговору были проведены консультации с Украиной", – подчеркнули в заявлении.

Отмечается, что Стубб и Стёре сами инициировали этот разговор, чтобы обсудить войну России против Украины, а также дипломатические усилия, направленные на прекращение войны и содействие миру и стабильности в Европе.

Также в заявлении подчеркнули, что Стубб и Стёре участвовали в телефонном разговоре "как лидеры своих стран и не выступали в качестве представителей Европы".

Президент и премьер-министр подчеркнули, что Финляндия и Норвегия и в дальнейшем будут оказывать свою многолетнюю поддержку Украине. Стубб и Стёре подчеркнули, что война должна закончиться, а переговоры – продолжаться.

"Обсуждение было откровенным и деловым. Мы – соседи России. То, как закончится война, повлияет на безопасность Финляндии и Норвегии, а в более широком смысле – на безопасность всей Европы. Для прекращения войны необходим прямой диалог", – подчеркнул Стубб.

Стёре отметил, что во время телефонного разговора они "подчеркнули важность деэскалации".