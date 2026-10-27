Президент Финляндии рассказал о переговорах с Зеленским после контакта с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая состоялась сразу после их разговора с главой РФ Путиным во вторник.

Об этом Стубб написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Президент Финляндии отметил, что он и Стёре провели "плодотворный телефонный разговор" с Зеленским.

Он рассказал, что во время беседы участники обсудили общение с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Финляндия и Норвегия и впредь будут поддерживать Украину и усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира", – добавил Стубб.

Как известно, в этот день президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Отметим, что 20 октября в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского, Стёре и Стубба с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

После этого Уиткофф посетил Санкт-Петербург, где провел встречу с Путиным, которого назвал "гуманистом".

23 октября Зеленский пообщался со спецпредставителями американского президента Дональда Трампа и заявил, что трехстороннюю встречу на уровне команд по вопросу завершения войны РФ против Украины планируют провести в первой половине ноября.

Помощник главы государства РФ Юрий Ушаков утверждает, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной о прекращении российско-украинской войны после 4 ноября.