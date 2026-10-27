Прем’єр Фінляндії захищає дзвінок фінського і норвезького лідерів Путіну

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прокоментував спільний дзвінок президента Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре до правителя Росії Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Орпо запитали, чи вважає він позитивним те, що Фінляндія бере участь у налагодженні діалогу з Росією.

"Це продовження процесу в Осло, і в цьому випадку ми спеціально розпочинаємо діалог на підтримку України. Це добре", – сказав Орпо.

Орпо запитали, чи у президента консультувалися з урядом про планований дзвінок Путіну.

"Уряд був поінформований про це", – відповів Орпо і додав, що йому підтвердили, що дзвінок буде організовано "найближчим часом".

Досі прямі контакти з Путіним мали лише Сполучені Штати, а тепер до них приєдналися також Норвегія та Фінляндія.

Орпо зазначив, що метою телефонної розмови було не проведення переговорів, а підготовка ґрунту для майбутніх переговорів.

"Сам факт того, що ми намагаємося досягти миру та започаткувати мирний процес, є цінним. Я хотів би підкреслити, що мова йшла не про двосторонні відносини між Фінляндією та Росією, а про роботу, яка проводиться на підтримку України з метою припинення війни та встановлення миру в Україні", – наголосив він.

Як відомо, цього дня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що скептично ставиться до такої ініціативи лідерів Фінляндії та Норвегії.